Хирург рассказал, как убрать рубцы и шрамы после операций Хирург Снигирь: шрамы после пластики можно убрать с помощью лазера и коллагена

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После любой пластической операции остаются шрамы и рубцы, и скрыть эти следы помогают в том числе лазерная шлифовка или применение средств с содержанием коллагена, рассказал в беседе с порталом «Страсти» пластический хирург Олег Снигирь. По его словам, план любой современной операции по изменению лица или тела включает техники, позволяющие сделать послеоперационные шрамы максимально незаметными.

Свои стелс-технологии имеются и в области пластики. Они позволяют детально сшивать разные ткани с использованием современных материалов и высокотехнологичных инструментов. В таком случае не будет швов, которые затем потребуется снимать. Плюс каждый доктор дает рекомендации по их заживлению в реабилитационный период, — пояснил специалист.

Он рассказал, что наиболее часто проблемы создают два вида послеоперационных рубцов. Это впалые (или атрофические) шрамы, которые стремятся «опуститься» ниже уровня кожи либо растягиваются, становясь более широкими и плоскими, напоминая стрии после беременности, а также гипертрофические рубцы — грубые и выпуклые, заметно возвышающиеся над поверхностью кожи.

Способы борьбы с рубцами подбирает врач, продолжил Снигирь. С гипертрофическими рубцами помогут справиться их иссечение, лазерная шлифовка, а также уколы ботулотоксина и применение препаратов с содержанием глюкокортикоидов. Атрофические рубцы можно убрать с помощью средств с коллагеном, а также ремоделирования с микроигольчатым RF-лифтингом. Однако в большинстве случаев борьба со шрамами является комплексной, резюмировал хирург.

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