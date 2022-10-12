Хирурги рассказали, как убрать обвисшую кожу после похудения Хирург Алмазов посоветовал для избавления от обвисшей кожи делать абдоминопластику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы избавиться от обвисшей после похудения кожи, которая на протяжении долгого времени не восстанавливается и не приходит в тонус, необходимо прибегнуть к хирургическим операциям, лишь подобные медицинские вмешательства могут помочь вернуть коже нормальные формы, рассказали «Газете.Ru» пластические хирурги Илья Алмазов и Владислав Спицын.

В частности, среди самых эффективных операций для избавления от нежелательных отвисаний кожи хирург Илья Алмазов выделил абдоминопластику, в процессе которой иссекается избыток тканей в районе живота. Также врач указал на торсопластику, с помощью которой можно улучшить контуры тела.

Мастопексия поможет восстановить форму груди и уменьшить ее объем. Брахиопластика — подтянуть кожу рук или же ненавистные «крылышки» на руках. Феморопластика направлена на улучшение контуров бедер и избавление от лишней кожи в этой области, — рассказал Спицын.

Что касается более консервативных методик, то к ним можно отнести LРG-массаж, вакуумный массаж и RF-лифтинг. Однако следует помнить, что эффективность таких методов снижается в тех случаях, когда складка кожи свисает более чем на один сантиметр, отметили специалисты.

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