Хирург рассказал, к чему может привести обильное праздничное застолье Хирург Косов: обильное застолье может грозить панкреонекрозом

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После обильного праздничного застолья люди иногда попадают в реанимацию и на операционный стол, сообщил заведующий отделением экстренной хирургии Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова Артем Косов. Во избежание проблем со здоровьем, не стоит злоупотреблять алкоголем, жирной, жареной и копченой пищей, порекомендовал он в беседе с РИАМО.

Зачастую после застолий к нам поступают пациенты с панкреонекрозом. Это грозное осложнение острого панкреатита, суть которого заключается в омертвлении ткани поджелудочной железы. И в большинстве своем на больничной койке оказываются молодые здоровые мужчины — те самые «богатыри», способные за раз съесть быка, — рассказал врач.

Косов напомнил о вреде алкоголя: его чрезмерное употребление приводит к необратимым изменениям в клетках печени, что вызывает фиброзные изменения, а затем и цирроз. Цирроз, в свою очередь, сопровождается регулярными кровотечениями из вен пищевода и прямой кишки, что может стать причиной смерти пациента, предупредил хирург.

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова назвала продукты, которые вызывают жировую болезнь печени. По ее словам, употребление слишком большого количества фруктов за один прием, продуктов, прошедших промышленную переработку, фастфуда и бисквитных тортов нагружает печень и приводит к жировой болезни. Она также отметила крайне негативное влияние алкоголя на этот орган.