Хирург рассказал, чем опасны ныряния в природный водоем Хирург Березовский посоветовал проверять дно водоема перед нырянием

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ныряния в природные водоемы могут закончиться травмами шейного отдела позвоночника, предупредил в беседе с NEWS.ru хирург Дмитрий Березовский. По его словам, чтобы этого избежать, перед купанием следует внимательно осмотреть дно, а также выбирать специально оборудованные для плавания места.

Еще одна опасность и для детей, и для взрослых, о которой нужно помнить при нырянии в водоеме, особенно мелком, — травма шейного отдела позвоночника, как правило, с трагическими последствиями, — предостерег Березовский.

При этом эксперт советует отказаться от ныряний вовсе. По его словам, даже на оборудованных пляжах можно наткнуться на смертельно опасный мусор. Кроме прочего, стоит учитывать, есть ли в месте купания течения или водовороты, указал врач.

Не только ребенок, но и вы можете не рассчитать своих сил. На попавшего в водоворот человека действует не только течение, но и паника, страх. И погружение под воду может оказаться смертельным, — объяснил Березовский.

При этом алкоголь и купание в жару — несовместимые вещи, предупредил хирург. Разрешается выпить лишь красное сухое вино в минимальных количествах.

Ранее Березовский предупредил, что детям нельзя купаться в жару. Это связано с перепадами температур, из-за которых нарушается кровоснабжение сердечной мышцы. Ребенок в таком состоянии может потерять сознание и утонуть, предупредил специалист.