Хирург раскрыла детали спасения двойни, рожденной на шестом месяце Хирург Шугина рассказала, что недоношенной двойне провели сложные операции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Московском областном перинатальном центре спасли двойню, родившуюся на шестом месяце беременности, рассказала NEWS.ru заведующая отделением хирургии новорожденных Юлия Шугина. При рождении брат и сестра весили 600 и 800 граммов, поэтому сразу попали в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Шугина рассказала, что один из детей не мог самостоятельно дышать, а к концу первых суток жизни у него развился некротический энтероколит — тяжелое воспаление кишечника. По словам врача, ребенку удалили части отмершего кишечника и вывели стому.

Сложность таких операций заключается в размерах малыша и его внутренних органов. Операция прошла успешно. После оперативного вмешательства ребенок начал есть уже на три послеоперационные сутки и продолжил лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, — рассказала Шугина.

В декабре прошлого года дети набрали вес 2 и 2,3 кг, после чего их выписали домой. Тем не менее, ребенку со стомой нужно было провести еще одну операцию — закрыть стому, соединить участки кишки, что позволило восстановить проходимость кишечника.

Благодаря слаженной работе медицинских специалистов, малыш чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение, — добавила Шугина.

Ранее россиянка с пятью опасными патологиями родила недоношенную двойню. Мальчики весом 1800 граммов и ростом 44 сантиметров родились на восьмом месяце беременности.