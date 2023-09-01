Хирург раскрыл способы, как избавиться от вдовьего горба Врач Умнов посоветовал обследоваться для выяснения причин появления жира на шее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы избавиться от так называемого вдовьего горба — скопления жира на шее, похожего на уплотнение в шейно-плечевой области на уровне нижних шейных позвонков, необходимо в первую очередь пройти обследование, посоветовал врач-хирург, преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов. В беседе с LIFE.ru он уточнил, что в процессе можно будет выбрать метод: массаж, физиотерапию, вытяжение позвоночника или хирургическое вмешательство.

Горб приводит к напряжению мышц шеи, возникает спазм сосудов шеи, который приводит к ухудшению кровоснабжения органов и тканей шеи и головы. Это проявляется в головокружении, повышенной утомляемости, частых головных болях, — рассказал хирург.

Врач уточнил, что замещение мышечной ткани фиброзной и жировой происходит в тех случаях, когда человек постоянно работает за компьютером. Также появлению вдовьего горба способствуют травмы позвоночника, остеохондроз, нарушения в работе эндокринных желез, липома и болезнь Иценко — Кушинга.

Умнов ранее рассказал, что злоупотребляющим алкоголем россиянам угрожают смертельно опасные злокачественные опухоли. Пьющие рискуют заболеть раком печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, носоглотки, гортани, молочных желез и органов мочеполовой системы.