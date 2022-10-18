Хирург раскрыл опасности бесконтрольного лечения болей в спине Хирург Жаров рассказал, что массаж при болях в спине может спровоцировать грыжу

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При болях в спине не стоит бесконтрольно использовать разогревающие мази, нестероидные противовоспалительные препараты и массажировать болевые точки без медицинских назначений, рассказал «Москве 24» хирург, травматолог-ортопед Центральной клинической больницы Управления делами президента России Евгений Жаров.

По его словам, злоупотребление обезболивающими препаратами при болях в спине может навредить внутренним органам. Медик уточнил, что их бесконтрольный прием может даже спровоцировать развитие язвы.

У пациента может быть язвенная болезнь желудка, эрозия, гастриты. Мы тем самым можем спровоцировать рецидив или вызвать язву, которая в последующем может осложниться кровотечением, — пояснил Жаров.

Как добавил хирург, при болях в спине не следует злоупотреблять разогревающими мазями. Это связано с тем, что дискомфорт может быть вызван заболеваниями внутренних органов, а вовсе не непосредственно самого позвоночника. По словам медицинского специалиста, еще одним противопоказанием при болях в спине является массаж.

Массаж при боли в спине без назначения врача — это преступление. За обычной болью могут скрываться серьезные проблемы. Одна из таких проблем — это межпозвоночная грыжа, — объяснил Жаров.

При этом он подчеркнул, что после диагностирования грыжи врачи дают пациентам специальные рекомендации по массажу, в связи с чем ни в коем случае не следует массажировать спину при болях без назначений медиков.

Жаров посоветовал во всех случаях обращаться за медицинской помощью к профильному специалисту и строго соблюдать все его рекомендации, а не назначать самостоятельно себе обследования.

Невролог Денис Воронин ранее рассказал, что малоподвижные люди, проводящие большую часть времени за компьютером, часто жалуются на боль в спине, данный симптом наиболее опасен при сколиозе, особенно запущенном. Медик подчеркнул, что игнорирование нарушений опорно-двигательного аппарата приводит к сбоям в работе внутренних органов — гастриту, простатиту, мочекаменной болезни и холециститу.