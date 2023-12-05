Хирург раскрыл эффективность липосакции при похудении Пластический хирург Катков: липосакция поможет только скорректировать фигуру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Липосакция не является эффективным средством похудения, а помогает только скорректировать фигуру, рассказал пластический хирург Александр Катков. В беседе с Lenta.ru специалист подчеркнул, что данный способ применяется для удаления локальных жировых отложений на теле, лице или конечностях.

Пациентов с большим весом сначала отправят нормализовать вес, скорректировать питание. И только потом мы поработаем над контурами тела и жировыми ловушками. Существует мегалипосакция, при которой удаляют больше четырех литров жира, но после нее пациент восстанавливается в реанимации, — пояснил хирург.

Он предупредил, что хирургическое вмешательство не может заменить здоровое питание и регулярные физические нагрузки. Липосакция нужна для удаления лишнего жира и улучшения контуров тела. При этом процедура не защитит от набора веса в будущем. Катков добавил, что к липосакции часто прибегают женщины после родов и мужчины, которые хотят скорректировать зону живота.

Врач-эндокринолог Татьяна Филиппова ранее рассказала, что диета, основанная на рационе в зависимости от группы крови, не имеет под собой ни научных, ни физиологических оснований. По ее словам, группа крови не влияет на обменные процессы в организме.