Хирург раскрыл детали удаления гигантской аневризмы из бедра москвича Хирурги из Долгопрудного удалили аневризму из бедренной артерии 53-летнего мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковные медики удалили аневризму бедренной артерии размером с куриное яйцо 53-летнему мужчине, рассказал NEWS.ru заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин. Эксперт не исключил, что недуг был спровоцирован инфекцией, в том числе на фоне кариеса.

В Долгопрудненскую больницу поступил 53-летний мужчина с жалобами на пульсирующее и быстрорастущее образование в паховой области. Выявили аневризму правой бедренной артерии гигантских размеров. Это крайне опасная патология, угрожающая летальным исходом. Причиной патологии могла быть любая инфекция, вплоть до последствий кариеса, — подчеркнул собеседник.

По его словам, операция длилась около двух с половиной часов и сопровождалась умеренной кровопотерей — патологическое образование «обнажили и удалили», а также провели протезирование бедренной артерии. Пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Ранее хирург Раменской больницы Михаил Кошелев рассказал, что подмосковные медики спасли от ампутации руки 69-летнего мужчину, упавшего со стремянки на металлический лист. По словам врача, пациент поступил с обширной раной в области правого плеча: у него были фактически перерезаны плечевые артерии, вены и поврежден срединный нерв.

Эксперт подчеркнул, что пациент находился в критическом состоянии, с низким давлением, потеряв 1,5 литра крови. Специалисты провели хирургическую обработку раны, перевязку пересеченной плечевой вены и ушили концы артерии, благодаря чему кровоток в руке был восстановлен.