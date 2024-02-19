В Подмосковье мужчине удалили опухоль мозга размером с куриное яйцо Одаманов: в Подмосковье мужчине удалили опухоль мозга у речевых центров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилому жителю Санкт-Петербурга провели успешную операцию по удалению опухоли мозга размером с куриное яйцо, рассказал NEWS.ru заведующий нейрохирургическим отделением Люберецкой областной больницы Джемиль Одаманов. Врач отметил, что новообразование сдавливало мозг и вызывало его отек, поэтому было принято решение об экстренном хирургическом вмешательстве.

Поступил 72-летний мужчина с нарушением речи и координации движений. <...> Ему выполнили трепанацию черепа и под контролем хирургического микроскопа удалили опухоль с большое куриное яйцо. Операция осложнялась тем, что новообразование находилось рядом с центрами речи, — поделился собеседник.

Специалист отметил, что при хирургических манипуляциях требовалась особая точность, чтобы максимально сохранить здоровые ткани. В результате крупное новообразование было полностью удалено и отправлено на гистологическое исследование, которое подтвердило его злокачественность, добавил Одаманов.

Отмечается, что после операции пациента перевели в реанимацию, спустя несколько часов он пришел в себя. На следующий день, по словам доктора, мужчина уже мог разговаривать и самостоятельно передвигаться.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение, — заключил Одаманов.

Ранее заместитель главного врача по хирургии Жуковской больницы Александр Архаров рассказал, что специалисты провели успешную операцию по удалению опухоли, общий размер которой составил 40 см. По его словам, во время хирургического вмешательства медики решили не прибегать к большим разрезам, это уменьшило период реабилитации, а также свело риски осложнений до минимума.