Хирург раскрыл детали спасения москвича, потерявшего 1,5 литра крови Хирург Кошелев: раменские врачи спасли мужчину, потерявшего из-за пореза бутылкой 1,5 литра крови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики Раменской больницы скорой помощи спасли 31-летнего мужчину, потерявшего 1,5 литра крови из-за ранения шеи, рассказал NEWS.ru хирург Михаил Кошелев. Собеседник объяснил, что горлышком разбитой бутылки пациенту повредили наружную и внутреннюю яремные вены, а также позвоночную артерию.

В Раменскую больницу бригадой скорой помощи был доставлен 31-летний мужчина с ранением шеи. Как выяснилось, порезы были нанесены горлышком разбитой бутылки. Пациент поступил в крайне тяжелом бессознательном состоянии с низким уровнем давления и гемоглобина. В экстренном порядке мужчина был переведен в операционную, где у него было обнаружено повреждение наружной и внутренней ярёмных вен и ранение позвоночной артерии, — отметил Кошелев.

По его словам, специалисты провели хирургическую обработку, затем ушили вены и артерии, операция длилась два часа. Кошелев подчеркнул, что пострадавшего понадобилось переливание крови.

После операции пациент находился в реанимационном отделении, после чего был переведен в хирургическое отделение для мониторинга состояния и проведения перевязок. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Отметим, что Минздрав МО объявил эту неделю, направленную на снижение смертности от внешних причин, — подытожил хирург.

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