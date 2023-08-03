Хирург раскрыл детали спасения москвича от гангрены и ампутации ноги Хирург Брагинский: видновские медики спасли москвича с гноем в колене от ампутации ноги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики Видновской больницы спасли жителя Подмосковья от гангрены и последующей ампутации правой ноги, рассказал NEWS.ru заведующий первым хирургическим отделением лечебного учреждения Константин Брагинский. Эксперт отметил, что пациент поступил с жалобами на сильную боль и отек в колене.

Поступил мужчина с жалобами на сильную боль и отек в правом колене. Специалисты выявили у него в коленном суставе серозно-гнойную жидкость. Воспаление могло привести к гангрене с последующей ампутацией ноги. В экстренном порядке была проведена артроскопическая санация сустава через два небольших прокола в колене, — добавил Брагинский.

По его словам, специалисты промыли полость коленного сустава большим количеством жидкости и при помощи специального инструмента убрали отложения фибрина — нити белка, которые откладываются на фоне воспаления.

После операции пациент отметил значительное снижение болевого синдрома, наблюдалась положительная динамика, отек спал. После антибактериальной терапии мужчину выписали на амбулаторное лечение, — подытожил Брагинский.

Ранее в Новосибирске врачи спасли от ампутации ноги официантку, пострадавшую во время стрельбы в парке отдыха «Звезда». Муж пострадавшей рассказал, что она находится в реанимации. Мужчина намерен подать на стрелявшего в суд, чтобы добиться компенсации расходов на лечение.