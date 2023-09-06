Хирург раскрыл детали спасения 22-летней москвички с инсультом Хирург Гегенава: в Подмосковье спасли 22-летнюю москвичку с инсультом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Подмосковные врачи спасли 22-летнюю пациентку с инсультом и редким строением артерии, рассказал NEWS.ru завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Жуковской больницы Борис Гегенава. Медик отметил, что обследование и КТ показало у нее закрытие правой внутренней сонной артерии и подтвердили «удар».

Девушку экстренно доставили в операционную, где ей выполнили тромбэкстракцию — извлекли тромб из сосудов головного мозга, после чего полностью восстановился кровоток. Операцию выполнили в кратчайшие сроки — с момента вызова скорой до окончания операции прошло полтора часа. У пациентки полностью восстановились двигательные функции в руках и ногах. — добавил Гегенава.

Собеседник подчеркнул, что в послеоперационном периоде на МРТ у пациентки заподозрили еще одну проблему — аневризму другой мозговой артерии, из-за чего ей провели селективную ротационную трехмерную ангиографию.

У пациентки не оказалось аневризмы, но был выявлен редкий вариант анатомии: фенестрация — неполное удвоение сосуда, имеющего единые начало и конец передней мозговой артерии. Данное отклонение не требует оперативного лечения, только дальнейшего динамического наблюдения. На данный момент пациентка уже выписана домой. Девушка чувствует себя хорошо, — подытожил Гегенава.

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