Уролог раскрыл, какое образование размером с яблоко удалили москвичу Уролог Панкратов: москвичу успешно удалили кисту в почке размером с яблоко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковные медики успешно удалили кисту в почке размером с яблоко у 78-летнего пациента, обратившегося с жалобами на повышенное артериальное давление и боль в пояснице, рассказал NEWS.ru уролог Щелковской больницы Александр Панкратов. Медик отметил, что через несколько часов пациент смог ходить, а на следующий день его выписали.

Врачи провели УЗИ и МРТ, по результатам которых у пациента обнаружили кисту в почке размером с яблоко — 7,5 см на 8,5 см. Было принято решение провести малоинвазивную операцию. Несмотря на почтенный возраст пациента, уже через несколько часов после операции он смог ходить, а на следующий день его выписали, — подчеркнул Панкратов.

Ранее Подмосковные хирурги успешно провели операцию пятилетней девочке по извлечению инородного предмета из носа, с которым та проходила две недели, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Врачи сообщили, что существовал высокий риск асфиксии, сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали.

Канал пишет, что пятилетняя девочка во время игры дома вдохнула небольшую бумажку, которая в результате осталась у нее в носу. Родителям об этом она рассказывать не стала, поскольку боялась. Те сами об этом узнали, когда почуяли запах из носа дочери.