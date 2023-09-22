Хирург раскрыл, что спасло москвича с пробитым арбалетной стрелой черепом Хирург Сенченко: мужчине с пробитым арбалетной стрелой черепом повезло

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчине с пробитым арбалетной стрелой черепом повезло, что не был задет ствол мозга, отвечающий за дыхание, а также жизненно важные сосуды, заявил NEWS.ru доцент кафедры хирургии Госуниверситета просвещения Илья Сенченко. Ранее сообщалось, что операция длилась в течение часа, осложнений не выявлено.

Большинство обывателей считает, что огнестрельные и другие ранения головы, в том числе стреловидными элементами, приводят к мгновенной смерти. Но это не так. Мгновенная смерть наступает при поражении ствола мозга, отвечающего за дыхание, а также жизненно важных сосудов, например внутренней сонной артерии, — сообщил врач.

Он добавил, что все зависит от параметров раневой баллистики — скорости полета ранящего снаряда, его массы, площади поперечного сечения, величины кинетической энергии, а также от локализации раны. При этом, зачастую извлечение инородных тел сопровождается кровотечениями, которые останавливают с помощью микрохирургической техники, биполярной коагуляции, кровоостанавливающих материалов.

В данном случае стрела поразила левое полушарие головного мозга, предположительно лобную долю. Пациенту выполнили трепанацию черепа с извлечением стрелы, — сообщил Сенченко.

По словам врача, после резекционной трепанации в черепе сохраняется костный дефект. В этом случае пациенту выполняют повторную плановую операцию – краниопластику, при которой место дефекта замещают титановой пластиной.

Ране сообщалось, что хирурги Солнечногорской больницы успешно прооперировали поступившего в учреждение мужчину с арбалетной стрелой в голове. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и идет на поправку.