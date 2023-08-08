Хирург предупредила о частых травмах у детей летом Хирург Тарасова предупредила о рисках нагноения раны у ребенка при падении летом

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Во время летнего отдыха дети рискуют получить различные травмы, в том числе при падении может образоваться открытая рана, которая при отсутствии должного лечения может нагноиться, предупредила детский хирург Марина Тарасова. В разговоре с РИАМО она уточнила, что обычно ребенку удается помочь прямо в поликлинике.

Ребенку под местной анестезией или под аппаратно-масочным наркозом проводится первичная хирургическая обработка раны и, при необходимости, ушивание. Если есть нагноение, то проводится вскрытие и дренирование гнойника, — пояснила специалист.

По словам хирурга, летом в организм могут проникнуть болезнетворные организмы. Это грозит возникновением абсцесса. Тарасова пояснила, что воспаление может начаться само по себе или при осложнении других заболеваний. Врач отметила, что это экстренный случай, который требует срочной медицинской помощи. Она призвала обращать внимание на покраснение кожи, образование припухлости и капсулы с гнойным содержимым.

Летом дети часто страдают от появления фурункулов, гнойных воспалений волосяного фолликула и близлежащих тканей. Возбудителем заболевания является золотистый стафилококк. В случае ослабления иммунитета или при наличии мелких ранок бактерии проникают под кожу, вызывая воспаление.

В летний период опасность представляют укусы насекомых — ос, пчел, шмелей, клещей. У ребенка может возникнуть аллергическая реакция, предупредила хирург. Она уточнила, что медицинская помощь может быть оказана в амбулаторных условиях.

Преимущество амбулаторной хирургии, или «хирургии одного дня» в том, что, как говорится, родные стены помогают. Ребенок полечился и в тот же день ушел домой, но при этом ходит на перевязки и находится под наблюдением врача, — заключила Тарасова.

Хирург Дмитрий Березовский ранее предупредил, что детям нельзя купаться в жару. Это связано с перепадами температур, из-за которых нарушается кровоснабжение сердечной мышцы. Ребенок в таком состоянии может потерять сознание и утонуть, предупредил специалист.