Хирург предупредила об опасных осложнениях при варикозе Врач-хирург Олими Ширинбек: варикоз повышает риск возникновения кровотечений и тромбозов

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Постоянное чувство усталости ног и появление на них сосудистых сеточек являются первыми признаками варикозного расширения вен и поводом для обращения к врачу. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач — хирург-флеболог, доктор медицинских наук Олими Ширинбек. Она подчеркнула, что варикоз чреват такими опасными осложнениями, как тромбозы, трофические язвы и кровотечения.

По словам флеболога, существует три основных класса хронических заболеваний вен. Первый — это сосудистые сеточки и звездочки, на которые чаще обращают внимание женщины.

Женщины часто обращаются к флебологу на ранней стадии, чтобы получить эстетический эффект. А мужчин либо приводят жены, либо они сами приходят на запущенной стадии. Мужской варикоз, как правило, чаще осложненный и ярко выраженный, с отечным и болевым синдромом, — рассказала врач.

Такие проявления варикоза, как выпуклость вен и тяжесть в ногах, относятся ко второму классу заболевания, продолжила Ширинбек. На этом этапе возможны отеки голеней и стоп, появление экземы и пигментных пятен, открытие венозных язв.

Начиная с третьего класса варикоз приводит к так называемой хронической венозной недостаточности. Осложнениями варикоза являются тромбозы, трофические язвы и кровотечения, — предупредила хирург.

По ее словам, при появлении симптомов варикоза необходимо обследоваться у врача, особенно людям из группы риска по наследственности и тем, кто подолгу вынужден стоять на работе.

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