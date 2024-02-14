Врач предупредил об опасности народного метода борьбы с простудой Хирург Умнов: лечение простуды паром от картошки может привести к кровотечениям

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Известный народный способ лечения простудных заболеваний с помощью вдыхания пара от вареной картошки может нанести серьезный вред, рассказал в беседе с LIFE.ru хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, помимо ожогов кожи лица и дыхательных путей, этот метод может привести к носовым кровотечениям.

От метода больше вреда, чем пользы. Под воздействием пара возможна гиперсекреция слизи в бронхах, их рефлекторный спазм, что ведет к ухудшению дыхания. При дыхании над картошкой возможны носовое кровотечение, подъем артериального давления и расширение гнойных очагов в верхних дыхательных путях, — предупредил специалист.

Кроме того, он напомнил, что пар от картофеля содержит такие опасные для человека токсины, как соланин и различные почвенные удобрения.

Ранее в петербургском районе Колпино двухлетнего ребенка госпитализировали с ожогами лица после картофельных ингаляций. У девочки пострадали щека, подбородок, лоб и нос. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести после того, как родные попытались лечить ее народными методами.