Хирург предупредил о червях в популярной еде Хирург Умнов рассказал о червях-паразитах в непрожаренных стейках

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Стейки, приготовленные с кровью, являются модной, но небезопасной для здоровья пищей, рассказал в беседе с LIFE.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он пояснил, что мясо с неполной степенью прожарки, когда в куске остаются красные волокна, может содержать болезнетворные бактерии, а также личинки червей-паразитов.

Недожаренное мясо может оказаться источником бактериальной инфекции, к примеру кампилобактериоза, который может стать причиной энтероколита, менингита, поражения сердечно-сосудистой системы, артрита и даже спровоцировать аборт. При жизни животного бактерии находятся в его кишечнике, но после забоя могут мигрировать в ткани, из которых делают стейки, — объяснил специалист.

Он рассказал, что в результате хорошей прожарки большинство бактерий погибает, однако некоторые могут выживать при недостаточно высоких температурах, особенно случае прожарки Medium или Medium Rare. Кроме того, в непрожаренном стейке могут оказаться личинки гельминтов, например, бычьего цепня, которые также погибают при хорошей прожарке. Паразит, способный достигать во взрослом возрасте 25 метров в длину, питается за счет организма хозяина, приводя к дефициту минералов и витаминов, интоксикации и общему ухудшению состояния, выражающемуся в головной боли, слабости, головокружениях, нарушениях сна, тахикардии и понижении давления.

Кроме того, длительное употребление мяса с кровью оказывает крайне негативное воздействие на организм человека, добавил эксперт. Сырые красные волокна мяса содержат пуриновые основания, превращающиеся при длительном употреблении в мочевую кислоту, которая является причиной возникновения подагры и мочекаменной болезни.

Для уменьшения рисков заболевания врач посоветовал покупать мясо в проверенных местах, куда привозят свежие продукты, а при приготовлении хорошо его прожаривать.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, что непрожаренные стейки также являются возможным источником сибирской язвы. Чтобы обезопасить себя, следует покупать мясо в магазинах, а не на стихийных рынках, пояснила она.