Хирург рассказал, как оказать первую помощь при ударе током Хирург Умнов: помогать получившему удар током нужно в резиновых перчатках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оказывать первую помощь получившему удар током нужно только в резиновых перчатках и на сухих поверхностях, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он добавил: необходимо сразу прекратить действие тока на человека, отключив электроприбор или перерубив провод сухим предметом (топором) в перчатках.

Электротравма проявляется местно — ожог рядом с местом удара. И системно — при поражении легких, сердца, мышц и мышечных элементов органов и сосудов. Во-первых, отключите электроприбор или отделите шнур от источника питания, перерубив, например, провод сухим топором в резиновых перчатках или откинув шнур с электричеством от пострадавшего. Разумеется, спасающий должен обеспечить и свою безопасность, работая в резиновых перчатках и насухо, — заявил Умнов.

Медик подчеркнул: пострадавшего необходимо положить на твердую деревянную поверхность, проверить у него наличие пульса на лучевой и сонной артериях, оценить величину зрачка. Эксперт отметил, если горит одежда на грудной клетке, нужно срезать ее, чтобы облегчить дыхание.

При наличии ожогов наложить повязки с мазью на раны. Важно обеспечить покой пациента, согреть, если пациент в сознании. Если не в сознании и есть пульс, положить на бок и очистить дыхательные пути. Если сердцебиения нет — проводить сердечно-легочную реанимацию. И, разумеется, госпитализировать в стационар, — подытожил Умнов.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний ребенок погиб от удара током. Трагедия произошла в квартире в Железнодорожном районе. В доме находились отец, старший брат и сестра. Мать в это время была на работе. Дети играли и смотрели телевизор.

Лежащего без сознания ребенка отец обнаружил, когда проснулся. Он накинул на него верхнюю одежду и повез на работу к матери. Там вызвали скорую помощь, прибывшая бригада констатировала смерть.