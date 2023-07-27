Хирург перечислил признаки начала гангрены Хирург Бохян назвал появление язвы одним из симптомов начала гангрены

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Начало гангрены может быть для человека незаметным, но на первых стадиях заболевания может возникнуть язва или рана, которая не заживает долгое время, отек и боль в области поражения, перечислил симптомы врач-хирург Тигран Бохян. В разговоре с РИАМО он уточнил, что гангрена представляет собой серьезное заболевание, которое характеризуется отмиранием тканей.

Начало гангрены может быть незаметным, но со временем появляются определенные симптомы. Среди них боль в области поражения, отек пораженной области, появление язвы или раны, которая не заживает в течение длительного времени, — пояснил специалист.

По словам врача, из раны могут начаться гнойные выделения, а кожа в месте поражения меняет цвет: она может побледнеть или стать черной. Хирург отметил, что диагноз устанавливается на основании анамнеза и осмотра. Медики обращают внимание на потемнение кожи, иссушение поврежденной конечности в сравнении со здоровой, исчезновение пульса в сосудах на пораженном участке. Бохян подчеркнул, что можно четко обозначить границу между очагами некроза и здоровой тканью. Так как начало заболевания может быть скрытым, врач посоветовал проходить регулярные осмотры.

Врач-эндокринолог Марина Максимова ранее рассказала, что при диабете из-за избытка сахара в крови стенки кровеносных сосудов истончаются и повреждаются, что приводит к онемению и некрозам тканей. По ее словам, чтобы уменьшить гликирование клеток крови и тканей сосудов, нужно расходовать накопившуюся глюкозу с помощью физических нагрузок.