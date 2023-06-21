Хирург перечислил главные факторы развития рака трахеи Хирург Паршин назвал наследственность и недолеченный ларингит причинами рака трахеи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рак трахеи — заболевание, присущее более молодым пациентам и с трудом поддающееся лечению, может возникать вследствие целого ряда факторов, рассказал в беседе с LIFE.ru руководитель Центра торакальной хирургии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Паршин. По его словам, основной причиной рака трахеи являются наследственность, а также недолеченные болезни.

В частности, как отметил специалист, фактором развития болезни могут быть хронические воспалительные процессы в трахеобронхиальном дереве — такие, как хронический трахеит или ларингит. Немаловажное значение имеет и фактор внешней среды.

Если человек часто находится на вредном производстве либо живет в неблагоприятных условиях в плане аэрации, то это влияет на развитие многих заболеваний, в том числе и рака трахеи, — подчеркнул врач.

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Кроме того, рак трахеи зачастую сочетается с раком легкого, который может распространяться по трахеальной стенке. Для профилактики заболевания нельзя запускать хронические воспалительные процессы, вовремя обследоваться и проводить своевременную диагностику, посоветовал хирург.

Он добавил, что рак трахеи долгое время может никак не проявляться. К тому же, иногда медработники при первом симптоме — нарушении дыхания — ставят диагноз «бронхиальная астма». Выявить настоящий недуг можно при помощи бронхоскопии, отметил эксперт.

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