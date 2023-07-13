Хирург оценил шансы на восстановление студента, которому сняли скальп Хирург Мельников: около года уйдет на восстановление студента, которому сняли скальп в Электростали

Фото: Социальные сети

Юрий Марков

У 19-летнего студента Юрия Маркова, которому сняли скальп в Электростали, уйдет на восстановление около года, считает пластический хирург Дмитрий Мельников. Комментируя ситуацию KP.RU, он уточнил, что через шесть-восемь месяцев после полного заживления ран под оставшиеся на голове участки кожи с волосами ему могут установить экспандер.

Через шесть-восемь месяцев после полного заживления ран можно приступать к установке экспандера. Он «раскачивается» около полугода. Так что, если все пойдет успешно, процесс восстановления может занять в целом год или чуть больше, — пояснил специалист.

По словам Мельникова, оценить по фотографиям, которые есть в интернете, состояние пострадавшего сложно. Хирург уточнил, что в любом случае не рекомендовал бы на данном этапе закрывать дефекты при помощи пластики. Для ускорения процесса заживления он посоветовал использовать специальную биологическую повязку с клетками кожи человека.

Специалист добавил, что пересаживать кожу с других участков тела не стоит. Это связано с тем, что она не содержит волосяных фолликулов и не приживается без микрохирургии.

11 июля был задержан второй подозреваемый в нападении на 19-летнего жителя подмосковного города Электросталь Юрия Маркова. Злоумышленники срезали зеленый ирокез с его головы, повредив при этом кожу. Пострадавший был госпитализирован.