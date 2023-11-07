Хирург оценил шансы избитого ростовчанина пережить отек мозга Хирург Умнов заявил, что человека с отеком мозга можно спасти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При правильном лечении человека с отеком мозга можно спасти, заявил преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов. Таким образом он прокомментировал тяжелые травмы, которое получил администратор компьютерного клуба в Ростове-на-Дону. По словам врача, отек головного мозга — состояние, при котором в мозговых тканях накапливается жидкость, которая может убить человека, при таком состоянии сдавливаются центры, отвечающие за сердцебиение, дыхание, глотание, скоординированную работу мышц и другие действия.

В условиях ОРИТ пациенту проводят диуретический терапию для уменьшения объема жидкости в тканях мозга, глюкортикоиды для снижения отека и проницаемости гематоэнцефалического барьера, транквилизаторы для снижения психомоторного возбуждения, глюкозу для питания нервных клеток, электролиты для восполнения потерь организма. Шансы есть! — заявил врач.

В Ростове-на-Дону группа молодых людей жестоко избила администратора одного из компьютерных клубов. Пострадавшего госпитализировали с раздробленным черепом.

Конфликт завязался 29 октября в компьютерном центре на проспекте Космонавтов. В заведение пришла компания, которая кидалась джойстиками и громко ругалась. Администратор попросил посетителей покинуть помещение, на что в ответ один из них накинулся с кулаками на работника клуба. Пострадавший сразу обратился в правоохранительные органы.