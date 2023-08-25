Хирург объяснил причину агрессии алкоголиков с точки зрения биохимии Хирург Умнов назвал причиной агрессивности алкоголиков дефицит магния

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Агрессия, раздражительность и злоба становятся спутниками многих любителей алкоголя «со стажем», и не случайно многие преступления происходят именно под воздействием спиртного, рассказал в беседе с LIFE.ru врач-хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, такие изменения в поведении алкоголиков имеют в первую очередь биохимическую природу, которая связана, в частности, с дефицитом магния в организме.

Как рассказал специалист, помимо разрушения клеток головного мозга, алкоголь также приводит к вымыванию из организма магния, который является важным микроэлементом для нормального функционирования нервной системы. Дефицит магния становится причиной раздражительности, возникновения чувства подавленности, быстрых перепадов настроения. Кроме того, происходит нарушение работы когнитивных функций мозга — памяти, концентрации внимания, координации движений, процессов мышления.

Из-за всего этого алкоголик более склонен к мелким конфликтам с окружающими, имеет более высокий риск развития депрессии, страдает от постоянной усталости и снижения работоспособности, — подчеркнул хирург.

Ранее пластический хирург Иляна Гончарова рассказала, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к появлению ринофимы — заболевания, которое влечет за собой разрастание кожи носа. По ее словам, ринофима приводит к увеличению количества сосудов, в результате чего нос становится бугристым и похожим на картошку.