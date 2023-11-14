Хирург объяснил, почему уходовая водостойкая тушь для ресниц является мифом Хирург Умнов: уходовая косметика для ресниц не может быть водостойкой

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Некоторые производители косметики рекламируют специальную тушь для ресниц, обещая и объем, и водостойкость, и уход, однако в реальности таких средств не существует, заявил в беседе с LIFE.ru врач-хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, уходовые компоненты в туши обязательно размажутся.

Уходовой стойкой туши не существует, это миф. Тушь с уходовыми компонентами, например маслами, всегда размазывается, не дает объема, долго на ресницах не держится, — объяснил врач.

Он также подчеркнул, что водостойкая тушь сушит ресницы. Что касается кожи, то ее чрезмерную сухость вызывают стойкие тени, тинты для век и губ, матовые помады. По словам эксперта, кожа в зонах вокруг глаз и рта очень нежная, и при нанесении на нее водостойких средств быстро иссушается и стягивается, образуя складки и преждевременные морщины.

Ранее Александр Умнов посоветовал женщинам не накладывать «килограммы косметики» на ночь и ожидать от этого быстрого и положительного эффекта. Специалист уточнил, что из-за обилия уходовой косметики на коже могут появиться прыщи, а при наличии в ее составе кислот и ретинола покровы могут сильно пострадать.