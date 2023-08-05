Хирург объяснил, почему купания в жару смертельно опасны для детей Березовский: прыжки детей в воду в жару чреваты потерей сознания из-за перепада температур

Фото: shutterstock.com

Резкое погружение детей в воду в жаркую погоду смертельно опасно из-за перепада температур, в результате которого может произойти нарушение кровоснабжения сердечной мышцы, из-за чего ребенок потеряет сознание и утонет, заявил в беседе с NEWS.ru хирург Дмитрий Березовский. Он уточнил, что такие случаи достаточно редки, но все же происходят. Во избежание трагедии врач рекомендует медленно входить в воду. Он также порекомендовал всегда держать детей в поле зрения и не оставлять их одних.

Придержите их, не надо торопиться, особенно в жару, потому что страшен перепад температур. <...> При резком прыжке в воду перепад температур может повлиять на терморегуляцию, вызвать спазм сосудов, это нарушит кровоснабжение сердечной мышцы и может вызвать нарушение сердечного ритма. Ребенок потеряет сознание, погрузится под воду и утонет, — сказал специалист.

Березовский также предупредил, что если человек слишком сильно разогрет на солнце, то при попадании на заднюю стенку глотки даже одной, самой маленькой капли холодной воды может развиться длительный спазм голосовой щели, что способно привести к нарушению функции внешнего дыхания, гипоксии головного мозга и потере сознания.

В начале августа на территории турбазы «Виктория» в Республике Алтай утонула пятилетняя девочка из Новосибирска. Тело погибшей обнаружили в реке Катунь на расстоянии 200 м вниз по течению от места происшествия.