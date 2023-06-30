Хирург объяснил, как подростки из Башкирии выжили после 465 укусов пчел Хирург Умнов: подростки из Башкирии выжили после 465 укусов пчел из-за имеющегося у них иммунитета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подростки из Башкирии выжили после 465 укусов пчел из-за имеющегося у них иммунитета, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. По его словам, яд этих насекомых является сильным аллергеном, однако реакция организма всегда индивидуальная.

Яд пчел — сильный аллерген. Но реакция человека на укус всегда индивидуальная. Кому-то достаточно укуса одного насекомого — развивается анафилактический шок. А у ребят, скорее всего, иммунитет оказался не настолько восприимчив к яду, чтобы выдать аллергическую реакцию, — объяснил Умнов.

Он добавил, что первая помощь при укусе пчелы — сразу же вытащить жало. После этого, по словам хирурга, следует принять меры для уменьшения скорости всасывания яда: приложить к месту укуса лед или любой холодный компресс.

Можно использовать для компресса содовый раствор (чайная ложка на стакан), это позволит уменьшить болевые ощущения и зуд. Если есть под рукой любое средство против аллергии — примите его. Пейте больше чистой воды — чтобы уменьшить общее токсическое воздействие яда на организм. Если чувствуете, что задыхаетесь — сразу обратитесь к врачу, — отметил врач.

Ранее рой пчел напал на двух несовершеннолетних братьев в районе села Ахмерово в Башкирии, врачи извлекли 465 пчелиных жал. Дети живы, сейчас они находятся под наблюдением врачей.