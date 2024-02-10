Хирург объяснил, чего не хватило медикам для спасения Пушкина Хирург Умнов: Пушкина могли бы спасти антибиотики и наркоз

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Медики XIX века не смогли бы спасти поэта Александра Пушкина, умершего от пулевого ранения в живот на дуэли, сообщил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, и сегодня шанс выжить после таких ран невысок, а в то время не было ни наркоза, ни антибиотиков, ни нужных инструментов.

В начале XIX века подобные пулевые ранения смертельны из-за отсутствия наркоза, большинства известных сегодня хирургических инструментов и нитей, знаний об асептике и антисептике, кровозаместительных препаратов (плазма, эритроцитарная масса), антибиотиков. Да и опыта подобных вмешательств у хирургов тогда не было (максимум — вынимали пули неглубокие и ампутировали конечности), — сообщил он.

Врач добавил, что, вероятнее всего, врачи смогли бы спасти Пушкина, будь у них современный инвентарь. Ранение в живот обязательно вызывает кровотечение разной степени интенсивности, а поражение органов стало бы причиной перитонита, то есть воспаления брюшины из-за попадания содержимого органов в полость, объяснил он.

При отсутствии антибиотиков перитонит привел бы к сепсису, что означало для тех времен билет в один конец, — резюмировал Умнов.

Александр Пушкин скончался 10 февраля (по новому стилю) 1837 года в результате огнестрельного ранения, полученного на дуэли. Ее причина — длящийся конфликт между русским писателем и семьей Дантеса.

Адвокат Евгения Квартальнов ранее сообщила, что Дантесу, смертельно ранившему на дуэли Пушкина, в 2024-м могло бы грозить пожизненное лишение свободы. Юрист отметила, что строгость наказания зависела бы от исхода дуэли и степени фактического участия каждого из них.