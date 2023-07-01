Хирург назвал «зверские» признаки водочного алкоголизма Хирург Умнов: зависимые от водки люди становятся жестокими и «звереют».

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Характерными признаками водочного алкоголизма являются непреодолимое влечение к данному виду спиртного, а также привычка выпивать минимум 0,25 литра за один раз, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Медик добавил, что подобные пациенты страдают запоями, становятся жестокими, эгоистичными и «звереют».

Водочный алкоголизм развивается быстро, за несколько месяцев регулярного употребления. Об опасной зависимости сигнализирует привычка выпивать более 0,25 литра за один прием, запои, непреодолимое влечение к этому виду алкоголя. У алкоголика снижаются умственные способности. Человек становится жестоким, эгоистичным, «звереет». В возникающих вследствие алкоголизма проблемах обвиняет кого угодно, кроме себя, — добавил Умнов.

Медик также рассказал NEWS.ru, что водка разрушительно воздействует практически на все органы и системы человеческого организма. Врач добавил, что напиток, кроме этилового спирта, опасен токсичными сивушными маслами. Умнов подчеркнул, что в первую очередь от водки страдают печень, поджелудочная железа и головной мозг.

По его словам, водка приводит к дистрофии тканей сердца, пациенты страдают повышением артериального давления, нарушением ритма. Эксперт подчеркнул, что злоупотребление данным видом спиртного провоцирует жировое перерождение печени, из-за чего сначала орган становится не в состоянии перерабатывать токсины, а после развивается цирроз — замещение оставшейся ткани на рубцы.

Ранее психиатр-нарколог Олег Гончаров рассказал, что в мире не существует добавки, которая уменьшала бы всасывание алкоголя. По его словам, спиртное попадет сначала в печень, а потом в мозг и вызовет опьянение. Специалист сомневается, что пищевые добавки снимут симптомы алкогольного опьянения.