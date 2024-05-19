Хирург назвал вероятную причину смерти поднявшего тяжелый снаряд спасателя Хирург Умнов: тюменский спасатель мог умереть от тромбоэмболии легочной артерии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погибший на соревнованиях по силовому экстриму сотрудник МЧС мог не уделить время кардиоразминке, что привело к смерти, сообщил преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов для NEWS.ru. По его словам, такая тренировка разгоняет сердце и повышает устойчивость организма.

Силовые упражнения требуют хорошо подготовленного организма и крепкой сердечно-сосудистой системы. Мы не знаем об анамнезе погибшего. Возможно, у него были проблемы со здоровьем. Например, нарушение свертываемости крови и формирование тромбов в нижних конечностях на фоне варикозного расширения вен, — предположил хирург.

Повышенная нагрузка на нижние конечности в стойке, возможно, спровоцировала отрыв тромба, подчеркнул Умнов. Это привело к тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), констатировал врач.

Ранее стало известно, что во время соревнований «Тюмень сильная» в субботу, 18 мая, скончался один из участников. Умерший оказался сотрудником МЧС России по Тюменской области. На состязаниях мужчина несколько раз поднял большой спортивный снаряд, но упал через несколько секунд после сдачи норматива. Бригада скорой помощи сразу подошла к мужчине. Однако усилия медиков не спасли сотрудника МЧС.