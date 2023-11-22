Хирург назвал условия успешной пересадки сердца Хирург Умнов: донор сердца и реципиент должны совпадать по группе крови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для успешной пересадки сердца у донора и реципиента должна быть совместимость по группе крови и по комплекции, рассказал NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения хирург Александр Умнов. Он также отметил, что до проведения операции реципиент должен неукоснительно соблюдать рекомендации кардиолога.

Эксперт уточнил, что донорами сердца в России могут быть только умершие в реанимации люди. При этом действует презумпция согласия на изъятие донорских органов, означающая, что они могут быть взяты для пересадки, если сам умерший или его родственники письменно не запретили это.

Донор должен быть совместим с реципиентом по группе крови, не страдать при жизни артериальной гипертензией, атеросклерозом, раком, ВИЧ-инфекцией, гепатитом и другими инфекциями, передающимися через кровь. Также желательно, чтобы сердце пересаживалось людям с похожей комплекцией, так как новый орган может не справиться с размерами нового тела из-за непривычно большой нагрузки, — разъяснил хирург.

Специалист добавил, что главным показанием к пересадке является тяжелая хроническая сердечная недостаточность, при которой сердце не в состоянии перекачивать весь необходимый для нормальной жизни объем крови. В каждом регионе составляется свой список лиц, ожидающих трансплантации. Эти люди должны следить за своим здоровьем, чтобы не пришлось переносить операцию. Кроме того, реципиенту не следует покидать регион и необходимо всегда быть на связи, поскольку нужный орган может появиться в наличии в любой момент.

Ранее пресс-служба мэра Москвы сообщила, что в городской клинической больнице имени Боткина успешно провели вторую пересадку сердца. Пациентом стал 53-летний мужчина, в настоящее время он проходит реабилитацию.

Между тем в начале ноября в США скончался 58-летний мужчина, которому пересадили сердце свиньи. Операция помогла продлить ему жизнь на шесть недель.