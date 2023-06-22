Хирург назвал способы определить опасные синяки Хирург Аль-Юсеф посоветовал сдать анализ крови при появлении синяков без причины

Фото: shutterstock

При появлении синяков без причины следует сдать анализ крови на свертываемость, предупредил сердечно-сосудистый хирург РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Надим Аль-Юсеф. В беседе с LIFE.ru врач подчеркнул, что гематомы из-за «кроворазжижающей» терапии считаются нормальным явлением и не опасны для здоровья.

Травмы, удары и спонтанные гематомы, возникающие вследствие приёма антикоагулянтов или антиагрегантов, — это, можно сказать, норма. И доводы пациентов о том, что «если у меня на руке возникает синяк, значит, такой же может возникнуть в мозгах», не верны, — отметил специалист.

По его словам, если результаты анализа крови в норме, то необходимо общее укрепление сосудистых стенок. Для этого врач советует заниматься спортом, принимать флеботоники и омегу-3. Опасные синяки также возникают из-за нарушения иммунитета. В таких случаях гематома не может сама рассосаться, могут появиться нагноения и воспаления. Иногда требуется хирургическое вмешательство.

Аль-Юсеф также рекомендует обращать внимание на те синяки, которые долго не проходят, но при этом не видоизменяются. Стоит посетить онколога, чтобы на 100% исключить вероятность наличия злокачественного образования на месте гематомы. Хирург добавил, что такой вариант достаточно редкий.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее предупредила, что внезапное появление на коже синяков может свидетельствовать о хрупкости сосудов у пожилых людей. Специалист пояснила, что с возрастом эластичность сосудов снижается, из-за чего они становятся склонны к повреждениям.