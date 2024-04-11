Хирург назвал причины «черничной сыпи» у новорожденного россиянина Хирург Умнов: младенец в Уфе мог покрыться черничной сыпью из-за болезни матери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Младенец, который родился в Уфе, мог покрыться сыпью по типу «черничного кекса» из-за болезни матери, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, данное заболевание является очень редким у новорожденных.

Сыпь по типу «черничного кекса» — очень редкое высыпание у новорожденных. Причиной считается нарушение эмбрионального кроветворения. В норме в дерме может происходить кроветворение до пятого месяца эмбрионального развития. После лейкоциты уничтожают все эритробластные зоны, располагающиеся вне печени, — отметил специалист.

Как сообщил портал gorobzor.ru 27-летняя уфимка родила доношенного ребенка, при рождении врачи оценили его состояние как очень тяжелое. После обследования у мальчика нашли цитомегаловирус. Младенцу провели противовирусную терапию, патогенетическое и посиндромное лечение, а также неоднократно переливали компоненты крови, после чего состояние удалось стабилизировать.

При различных заболеваниях возможно появление данного синдрома. Так разрушение внепеченочных зон эритропоэза происходит при лейкозах плода, гемолитической болезни новорожденного, перенесенных инфекционных заболеваниях (герпес, цитомегаловирус, токсоплазмоз, краснуха). Возможно, из-за болезни матери вирус попал в кровоток плода, из-за чего и произошли такие кожные изменения, — заключил Умнов.

Ранее в Тольятти 42-летняя женщина вырастила за три года 24-килограммовую опухоль в брюшной полости, поскольку боялась идти к врачам. В больницу она попала, когда потеряла сознание на улице. Медики диагностировали у женщины доброкачественное новообразование и удалили его. В стационаре пациентка провела 12 дней, а позже вернулась к врачам с благодарностью.