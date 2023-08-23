Хирург назвал причину смертельной кровопотери ограбившего аптеку в Москве Хирург Умнов: рана бедренной артерии привела к кровопотере у грабителя в аптеке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограбивший аптеку в Москве мужчина мог потерять много крови из-за повреждения бедренной артерии, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Госуниверситета просвещения хирург Александр Умнов. Он объяснил свое предположение кадрами с ограбления, на которых злоумышленник держался за внутреннюю поверхность бедра.

На видео мужчина держался за внутреннюю поверхность бедра. Думаю, что была повреждена бедренная артерия, — сказал Умнов.

Врач отметил, что бедренная артерия является одной из крупных и магистральных, поэтому ее повреждение может привести к смертельной кровопотере. В таких случаях, считает Умнов, человек быстро теряет сознание, поэтому необходимо сразу накладывать жгут на место ранения. Помимо этого, хирург добавил, что осколок стекла витрины мог перерезать ряд других, более мелких кровеносных сосудов.

Ранее стало известно, что налетчик скончался прямо во время попытки ограбления аптеки в Москве, порезавшись о стекло. Инцидент произошел во вторник, 22 августа, на улице Обручева в Юго-Западном автономном округе российской столицы. Налетчик успешно проломил стену аптеки, после чего украл кассу. Он попытался вылезти обратно на улицу, встав на витрину. Однако стекло под ним проломилось, в результате чего он получил глубокий порез. Сотрудникам скорой помощи не удалось спасти ему жизнь.