Хирург назвал основные факторы, провоцирующие ишемию сердца Врач Лахмай: высокое давление и ожирение провоцируют ишемическую болезнь сердца

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Основным фактором, провоцирующим развитие ишемической болезни сердца (ИБС), является повышенное артериальное давление, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» сердечно-сосудистый хирург Кирилл Лахмай. Также, по его словам, ИБС развивается из-за высокого уровня «плохого» холестерина в крови, ожирения и избыточного веса.

Ишемическая болезнь сердца развивается из-за нарушений кровоснабжения сердца, как правило, в результате атеросклероза сосудов: образующиеся на стенках коронарных артерий бляшки закупоривают сосуды, нарушается кровоток, возникает кислородное голодание. Прогрессирование болезни может привести к <...> инфаркту миокарда и даже летальному исходу, — рассказал Лахмай.

Врач добавил, что, согласно наблюдениям врачей, ИБС зависит от пола пациента — этим заболеванием чаще страдают мужчины, а также от генетической предрасположенности. Основными симптомами острой формы ИБС являются интенсивная резкая боль за грудиной, отдающая в левую руку или под лопатку, сильное жжение в груди, учащенное сердцебиение, частые головокружения и утомляемость. Хроническая ишемия, или стенокардия, характеризуется менее выраженной приступообразной болью, постоянной одышкой и резкими перепадами давления.

Предотвратить развитие болезни поможет ряд профилактических мер, подчеркнул врач. Это, в частности, сбалансированное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек, контроль давления с помощью тонометра и регулярная ежегодная диагностика.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что регулярные занятия йогой и правильный сон могут помочь снизить уровень «плохого» холестерина без приема лекарств. Специалист подчеркнула, что это способствует профилактике атеросклероза.