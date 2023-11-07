Хирург напомнил старый армейский способ закаливания Хирург Шафалинов: закаляться лучше начинать с растираний вафельным полотенцем

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Обливание холодной водой в целях закаливания не является обязательной процедурой, рассказал в беседе с «Царьградом» врач-хирург высшей категории доктор медицинских наук Владислав Шафалинов. По его словам, просто и эффективно усилить иммунитет организма можно при помощи простого растирания вафельным полотенцем, этот метод применялся еще в советское время, особенно в армии.

Обливаться холодной водой совсем не обязательно. Закаливание не в этом, не в моржевании. То есть это уже какая-то высокая стадия развития, только очень крепкий организм может легко переносить подобные процедуры, — подчеркнул врач.

Он пояснил, что при закаливании нет необходимости прибегать к крайностям. Начинать можно просто с ополаскивания теплой водой, после чего растираться до покраснения кожи, при этом задействована должна быть максимальная площадь поверхности тела. Лучше всего для этой процедуры подойдет вафельное полотенце, за счет ребристости хорошо раздражающее кожу.

Этого достаточно, чтобы уже через несколько месяцев заметно укрепить иммунитет. А дальше уже можно постепенно понижать температуру воды, если нравится, — отметил специалист.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников посоветовал начинать закаливание с воздушных ванн. Это могут быть регулярные утренние и вечерние прогулки общей продолжительностью 3–4 часа в день.