Хинштейн выступил за создание реестра педофилов

Депутат Госдумы Александр Хинштейн выступил в поддержку идеи о создании в стране реестра педофилов. Такое предложение изначально высказали в Telegram-канале «Остановить педофила». Парламентарий пообещал предложить коллегам проработать законодательну инициативу.

Согласен. Реестр педофилов — разумное и здравое предложение. Буду предлагать коллегам проработать возможность такой законодательной инициативы, тем более — с учётом иностранного опыта, — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Представители общественного движения «Остановить педофила» предложили создать в России так называемый «реестр педофилов». В качестве примера авторы идеи приводят Польшу, где существует государственный реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера. Там в открытом доступе опубликованы личные данные (имена, фото и адреса) опасных педофилов и насильников.

В открытой части реестра перечислены 768 человек. Главным образом это педофилы, совершившие изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении детей в возрасте до 15 лет, а также лица, признанные виновными в изнасиловании с особой жестокостью. В реестре указано, в каких населённых пунктах пребывают указанные лица в настоящий момент, — рассказали авторы инициативы.

Кроме того, в польском госреестре имеется часть с ограниченным доступом, в которой в настоящее время значится 2614 имён. Получить информацию из этого списка могут лишь уполномоченные лица, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

Ранее законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних был окончательно принят во втором и третьем чтениях депутатами Госдумы. В нём также предусмотрено наказание за совершённое впервые насилие в отношении двух и более детей.