Хинштейн в рифму раскритиковал Шнурова за использование мата

https://static.news.ru/photo/c432fede-451c-11eb-b020-fa163e074e61_660.jpgСергей ШнуровФото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн раскритиковал в стихотворной форме музыканта и генерального продюсера RTVI Сергея Шнурова за использование нецензурной лексики.
Не нужно пушкиных и мцыри, // Трындец — и больше ничего. // А также «х» и «б» и «ё» с «м»// И сотни производных к ним. // Забудьте тыщи слов: поверьте, // Всё можно заменить одним, — написал депутат на своей странице в Twitter.
Ранее Сергей Шнуров написал нецензурное стихотворение в ответ на инициативу Госдумы запретить использование нецензурной лексики и критики государства в социальных сетях. Авторами законопроекта выступили депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский.
Хинштейн отметил, что такое внимание к его инициативам со стороны члена экспертного совета думского комитета по культуре, «видного певца эпохи» Сергея Шнурова льстит ему. Поэтому парламентарий решил ответить ему также в стихах.
Как сообщал NEWS.ru, продюсер Иосиф Пригожин рассказал о вопросах, которые задал бы президенту России в рамках пресс-конференции. В частности, Пригожин поинтересовался бы у главы государства, почему публичным людям публично разрешается употреблять нецензурную лексику. И будут ли приниматься меры против безграничного использования этой лексики. Например, почему не штрафуют музыканта Сергея Шнурова, который просто «разговаривает матом».