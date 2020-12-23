Хинштейн в рифму раскритиковал Шнурова за использование мата

https://static.news.ru/photo/c432fede-451c-11eb-b020-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн раскритиковал в стихотворной форме музыканта и генерального продюсера RTVI Сергея Шнурова за использование нецензурной лексики.

Не нужно пушкиных и мцыри, // Трындец — и больше ничего. // А также «х» и «б» и «ё» с «м»// И сотни производных к ним. // Забудьте тыщи слов: поверьте, // Всё можно заменить одним, — написал депутат на своей странице в Twitter.

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— ÐÐ»ÐµÐºÑÐ°Ð½Ð´Ñ Ð¥Ð¸Ð½ÑÑÐµÐ¹Ð½ (@Khinshtein) December 23, 2020

Ранее Сергей Шнуров написал нецензурное стихотворение в ответ на инициативу Госдумы запретить использование нецензурной лексики и критики государства в социальных сетях. Авторами законопроекта выступили депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

Хинштейн отметил, что такое внимание к его инициативам со стороны члена экспертного совета думского комитета по культуре, «видного певца эпохи» Сергея Шнурова льстит ему. Поэтому парламентарий решил ответить ему также в стихах.

Как сообщал NEWS.ru, продюсер Иосиф Пригожин рассказал о вопросах, которые задал бы президенту России в рамках пресс-конференции. В частности, Пригожин поинтересовался бы у главы государства, почему публичным людям публично разрешается употреблять нецензурную лексику. И будут ли приниматься меры против безграничного использования этой лексики. Например, почему не штрафуют музыканта Сергея Шнурова, который просто «разговаривает матом».