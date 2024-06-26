Хинштейн рассказал, сможет ли Apple ввести установку сторонних приложений Хинштейн: Apple может устанавливать приложения из сторонних магазинов

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Александр Хинштейн

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что установка приложений из сторонних магазинов технически решаема для Apple. Он отметил, что законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков в иностранных магазинах был внесен в Госдуму.

Коллеги предлагают, чтобы на всех устройствах, которые продаются в нашей стране, имелась возможность установить российский магазин приложений RuStore. Например, чтобы крупнейшему банку в стране не приходилось бесконечно создавать новые и новые приложения, которые все равно потом удалят из App Store, — указал Хинштейн.



Хинштейн также добавил, что компания Apple уже продемонстрировала готовность к диалогу, выполнив требования закона о «приземлении» в 2022 году. По мнению Хинштейна, необходимо создать законодательную основу для того, чтобы компания открыла возможность установки приложений из сторонних магазинов на территории России.

Ранее антимонопольный регулятор Турции — Совет по конкуренции — приступил к расследованию в отношении американской компании Apple Inc. Такие меры приняты в связи с подозрением в нарушении закона о конкуренции в части запрета на сторонние платежные инструменты в App Store.