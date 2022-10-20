Хинштейн рассказал, когда в Госдуму внесут законопроекты о борьбе с ЛГБТ Хинштейн: законопроекты о борьбе с ЛГБТ-пропагандой внесут на рассмотрение в Госдуму 20 октября

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Александр Хинштейн

Пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой внесут на рассмотрение в Госдуму 20 октября, заявил глава комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и и связи Александр Хинштейн. Он рассказал, что соавторами инициативы стали 390 депутатов. Пакет законопроектов Хинштейн в своем Telegram-канале назвал «консолидированным решением большинства парламентариев».

Сегодня вносим в Госдуму ранее анонсированные законопроекты о борьбе с ЛГБТ-пропагандой. Этот пакет — консолидированная позиция абсолютного большинства депутатов, выработанная по итогам парламентских слушаний в минувший понедельник. Соавторами инициатив выступили 390 депутатов, включая всех руководителей фракций и вице-спикеров, — написал Хинштейн.

Он добавил, что первым под текстом документа расписался спикер Госдумы Вячеслав Володин. До этого депутат сообщал, что правительство России одобрило законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

Ранее Российский книжный союз направил письмо Хинштейну, попросив расшифровать положения законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Издатели призвали депутата объяснить, будут ли те или иные сюжеты в классической русской литературе, входящие в школьную программу, подпадать под запрет в случае принятия законопроекта.

Хинштейн уточнил, что классические сюжеты не подпадают под предлагаемые ограничения.