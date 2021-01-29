Хинштейн рассказал, когда повысят штрафы за фейки с полицейской формой

https://static.news.ru/photo/ad009ffe-6241-11eb-b2f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штрафы за незаконное ношение военной и ино, приравненной к ней, формы могут быть повышены уже предстоящей весной. Такое мнение высказал глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, сейчас, если «человек купит в военторге форму сотрудника полиции», он может быть оштрафован на 1,5 тысячи рублей.

Так быть не должно. <...> Я думаю, речь пойдёт о каких-то более осязаемых цифрах, — цитирует Хинштейна РИА Новости.

О конкретных суммах, уточнил он, решения пока нет.

Ранее депутат сообщил о новых типах фейков, которые были обнаружены во время мониторинга Интернета после несогласованных январских протестных акций. Так, люди, которые не имеют отношения к правоохранительным органам, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывая погоны в знак протеста.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. Тысячи участников протестов были задержаны силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле отказались вести диалог с представителями оппозиции, назвав их «молодчиками с улиц». При этом, как заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власть готова к диалогу с «недовольными гражданами», если те соблюдают закон.