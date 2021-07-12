Хинштейн предложил закрепить в законе порядок работы Вечных огней

Законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней на территории России предложил координатор федерального партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн. Он добавил, что обсудил эту проблему с руководством «Газпрома», сообщает ТАСС.

У нас сегодня на территории страны присутствует практически в каждом городе Вечный огонь, но порядок его работы никак не определён, — заявил он.

В ходе заседания оргкомитета «Единой России» «Наша Победа» Хинштейн рассказал, что обсуждал проблему с руководством «Газпрома». По его словам, они также считают, что необходимо установить критерий, что такое Вечный огонь, перечень этих Вечных огней, и согласны с подходом, при котором Вечные огни не могут ни при каких обстоятельствах гаснуть.

Логика такая же, как поддержание постоянного энергообеспечения социально значимых объектов — школ или роддомов, — резюмировал Хинштейн.

Ранее гендиректор предприятия «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов заявил, что компания готова бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня везде, где есть его представительства. Более того, корпорация предложила правительству закрепить это в документах государственного регулирования.