Хинштейн показал видео драки с участием ростовского экс-прокурора Ростовскому экс-прокурору предъявили обвинение после драки с росгвардейцем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следствие предъявило обвинение экс-прокурору Кагальницкого района Ростовской области Сагиту Ахметову, избившему офицера Росгвардии в баре, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Парламентарий также опубликовал в своем Telegram-канале видео драки.

Сегодня прокурору Кагальницкого района Ростовской области Сагиту Ахметову, жестоко избившему офицера Росгвардии, предъявлено обвинение по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья»). Сегодня же должен решиться вопрос о его задержании. Накануне из органов прокуратуры Ахметов был уволен, — написал депутат.

Хинштейн выразил надежду, что этот случай останется беспрецедентным. По его словам, бескомпромиссная позиция руководства Генпрокуратуры должна послужить уроком для всех, кто считает себя выше закона.

Хинштейн рассказал об инциденте 25 декабря. Парламентарий уточнил, что пострадавший сейчас находится в госпитале. Депутат отметил, что материалы должны передать в управление Следственного комитета России для последующего привлечения Ахметова к ответственности.