Хинштейн оценил перспективы дел против семерых офицеров Росгвардии

Депутат Госдумы Александр Хинштейн оценил перспективы новых уголовных дел против семерых высокопоставленных офицеров Росгвардии, которых ранее заподозрили во многомиллионных хищениях. В своём Telegram-канале он выразил уверенность в том, что виновные будут приговорены к реальным срокам, как это произошло с бывшим заместителем Росгвардии Сергеем Милейко.

В посте Хинштейн опубликовал фото Милейко, отметив, что его дело «наглядно доказывает решимость руководства ведомства в борьбе с внутренней коррупцией».

Такая перспектива ожидает и других вороватых на руку генералов, — заявил депутат.

Ранее Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СК материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении старших лиц Росгвардии. Дело возникло после проверки внедрения в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы «Недвижимость». В ходе неё предстояло оцифровать и объединить в едином реестре объекты ведомства.

На эти цели были потрачены 192 млн рублей, а несколько высокопоставленных должностных лиц Росгвардии подписали фиктивные акты о введении системы в строй, однако она так и не заработала. В особо крупном мошенничестве подозревают генерал-майора Андрея Козлова и трёх полковников. Также следствие намерено допросить бывшего начальника Главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенанта Алексея Белякова, его заместителя генерал-майора Александра Выродова и главу департамента строительства генерал-лейтенанта Валерия Дугинова.

В июле 2021 года бывший замдиректора Росгвардии Сергей Милейко был приговорён к шести годам колонии по делу о крупном мошенничестве с недвижимостью. Милейко также был назначен штраф в размере 600 тысяч рублей, он был лишён звания генерал-лейтенанта запаса.

Согласно материалам уголовного дела, в 2012 году в подмосковной Балашихе супруга Милейко открыла салон красоты в построенном для военных доме. Помещение под него она приобрела по подложным документам и по существенно заниженной цене — 980 тысяч рублей. Для реализации преступного плана Милейко привлёк бывшего начальника квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилла Прокудина. Его приговорили к четырём годам колонии.