Химик выдвинул неожиданную версию гибели туристов на перевале Дятлова

https://static.news.ru/photo/1c2bd3a6-4921-11eb-8a23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Public domain/wikipedia.org

Химик и заместитель руководителя одной из российских фирм Евгений Масанкин выдвинул неожиданную версию гибели альпинистов на перевале Дятлова в 1959 году.

В палатке разлилась токсичная жидкость, вероятно, какой-то растворитель, которую туристы использовали для растопки печки, — цитирует MK.RU эксперта.

Он добавил, что при температуре минус 26 развести костёр было сложно. Момент катастрофы застал людей во время переодевания — на это указывают вспоротая ножами палатка и отсутствие одежды на участниках экспедиции, считает Масанкин.

По его словам, в пользу версии об отравлении токсическим веществом говорит и то, что люди бежали от палатки, потому что опасность находилась внутри неё. К тому же члены группы двигались не цепочкой, а шеренгой.

Движение шеренгой, возможно, держась за руки, характерно для людей, находящихся под действием психотропных или наркотических веществ, чем и являются большинство растворителей, — полагает химик.

Масанкин предложил обширный список токсичных веществ, которыми могли отравиться туристы. При этом он отметил, что основное действие яда было вызвано парами.

Такую версию случившегося на перевале Дятлова раскритиковал анестезиолог-реаниматолог Ваграм Мовсисян. По его мнению, токсины не могли бы так долго действовать на людей. Написавший книгу о группе Дятлова писатель Николай Андреев считает, что ребята могли бы просто проветрить палатку и вернуться. Также данная версия не объясняет появление травм у некоторых членов группы Дятлова.

Ранее родственники погибших в 1959 году альпинистов группы Дятлова через адвоката Евгения Черноусова озвучили свою версию загадочной трагедии, опровергающую выводы Генпрокуратуры России, посчитавшей, что во всём виновата лавина. Первым с опровержением новой официальной версии трагедии выступил руководитель студенческой группы по поиску отряда Дятлова Сергей Соргин. Он заметил, что версия о лавине не подтверждается, так как сам он лично был на месте гибели альпинистов, когда группу Дятлова только обнаружили. Соргин сказал, что никаких следов сошедшей лавины на месте трагедии не было.

Родственники погибших не соглашались с рядом официальных версий, которые были озвучены ещё советским следствием. Также не согласны они и с выводами Генпрокуратуры РФ о сходе лавины. Через своего адвоката Евгения Черноусова они заявили, что считают приоритетной версию отравления. Семьи жертв трагедии полагают, что в районе гор могли проходить испытания новых ракет. В небе над Уральскими горами и участники экспедиции Дятлова, и местные жители много раз видели странные светящиеся шары.

Трагедия произошла ночью 2 февраля 1959 года. Турпоход был посвящён XXI съезду КПСС. За две с небольшим недели его участники должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала — Отортен и Ойка-Чакур. 12 февраля туристы должны были дойти до конечной точки маршрута, посёлка Вижай, и послать телеграмму в спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Однако этого не случилось. Начались поиски пропавших. Замёрзших насмерть девять человек обнаружили в конце февраля, писал NEWS.ru.