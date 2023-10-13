Химик рассказала, когда кофе может превратиться в яд Химик Шубина: пластиковая посуда может превратить горячий кофе в яд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Некоторые виды пластиковых стаканчиков при взаимодействии с горячей жидкостью, в частности с кофе, могут выделять опасные для здоровья вещества, предупредила в беседе с LIFE.ru сотрудник кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Анна Шубина. По ее словам, посуда, подходящая для горячих напитков, имеет соответствующую маркировку.

Высокая температура кофе может увеличивать количество мигрирующих в пищу из пластика химических соединений, в том числе потенциально опасных. Поэтому лучше отказаться от пластика и использовать посуду из полипропилена, имеющую обозначение 5 PP, устойчивую к нагреванию до 100 градусов, — объяснила эксперт.

Как добавила специалист, стаканом лучше не пользоваться при отсутствии маркировки, а также если он изготовлен из пластика с маркировками 1 PETЕ или PET (полиэтилентерефталат). Это означает, что при нагревании он может выделять фталаты, оказывающие негативное воздействие на гормональную систему организма.

Материалом для посуды с обозначением 6 PS послужил полистирол, который при температуре выше 90 градусов выделяет токсичный для человека стирол, продолжила Шубина. Маркировка LDPE означает, что стакан изготовлен из полиэтилена низкой плотности, который способен выдержать температуру не больше 90 градусов, а размягчаться и плавиться начинает уже при 60 градусах.

Ранее в правительстве России рассказали, что с 2025 года в стране начнут постепенно отказываться от одноразовых пластиковых изделий. Отмечается также, что благодаря действию мусорной реформы, целями которой с 2019 года были ликвидация незаконных свалок, переход на раздельный сбор мусора, сортировка и переработка отходов, в стране на 27% сократился объем захоронения отходов.