Химик рассказала, какие конфеты в новогодних наборах наиболее опасны Химик Тишина: лучше выбирать новогодние наборы без конфет с консервантами

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Наличие в новогодних сладких наборах конфет с консервантами, гидрированными жирами, сахарозаменителями и искусственными ароматизаторами может привести к проблемам с ЖКТ и к аллергии у детей, рассказала в беседе с LIFE.ru заведующая лабораторией прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Екатерина Тишина. По ее словам, чтобы не нанести вреда здоровью ребенка, нужно внимательно изучить состав конфет и других сладостей в подарке.

Зачастую в подарки наряду с хорошими конфетами кладут <...> конфеты с добавлением консервантов — бензойной, сорбиновой кислоты и их солей, конфеты с гидрированными жирами, содержащими много трансизомеров, конфеты с этиловым спиртом, кофе, заменителями сахара и искусственными ароматизаторами, — перечислила эксперт.

Также она призвала не забывать о вреде чрезмерного употребления сахара, которое может вызвать резкие колебания уровня глюкозы в крови и оказать негативный эффект на функционирование поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы.

По словам специалиста, можно выбрать более полезную альтернативу конфетам. Так, пастила и зефир положительно влияют на пищеварительную систему и суставы, халва богата витаминами и микроэлементами, а натуральный мармелад содержит растительную клетчатку. Тишина также порекомендовала добавить в новогодний подарок темный шоколад — в нем меньше сахара, но больше какао с необходимыми для организма железом и магнием. Кроме того, этот продукт способствует синтезу «гормона счастья» — эндорфина.

Ранее сообщалось, что россияне в III квартале 2023 года стали есть больше сладкого, чем годом ранее. При этом вырос спрос на шоколад и конфеты, а также сладкие батончики, продажи которых увеличились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.