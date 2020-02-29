https://static.news.ru/photo/bb84a152-5ada-11ea-af3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nevit/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

При попадании воды на сухой лёд получается кислота. Об этом рассказал химик Игорь Кукушкин из Российского союза химиков, комментируя трагедию, случившуюся в бассейне во время празднования дня рождения блогерши.

Идиотов мало, кто такое на себе пробует. А сухой лёд вон для охлаждения мороженого используют, сейчас на рынке что угодно можно купить, — рассказал эксперт телеканалу «360», отметив, что сухой лёд — это щелочная субстанция.

Трагедия произошла 28 февраля в одном из банных комплексов Москвы. Екатерина Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент супруг блогера Валентин бросил в бассейн около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая самого Валентина Диденко, скончались. Позднее удалось установить, что сухой лёд Валентин заказал через Интернет. Также в ходе допроса стало известно, что сотрудники сауны знали об опасности сухого льда и предупреждали о ней.