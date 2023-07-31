Химик рассказал об опасности домашних настоек Химик Васильев: домашние настойки могут изготавливаться на метиловом спирте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Домашние настойки, вопреки распространенному убеждению об их натуральности и качестве, могут быть изготовлены на метиловом спирте, предупредил заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев. В разговоре с LEFE.ru химик уточнил, что этиловый спирт также не всегда оказывается качественным: он может оказаться непригодным для пищевого применения. В связи с этим делать настойки и наливки дома лучше на купленном в магазине алкоголе.

Если вы случайно употребили алкоголь с подозрением на метанол, немедленно выпейте немного (50–70 мл) качественного высокоградусного алкоголя — это уменьшит скорость образования наиболее опасных метаболитов метанола. И вызывайте скорую помощь, — посоветовал Васильев.

По словам эксперта, из-за некачественного алкоголя могут начаться проблемы со всеми органами. Химик также порекомендовал с осторожностью использовать в настойках вишню, миндаль и косточки абрикоса. Он отметил, что в них есть амигдалин, который безвреден при низких концентрациях, но при высоких выделяет в организм синильную кислоту. Васильев уточнил, что в связи с этим стоит удалять косточки перед тем, как делать настойку.

Врач-физиотерапевт Светлана Малиновская ранее рассказала, что вишня может помочь для лечения последствий коронавирусной инфекции. По ее словам, для этого подойдут компоты, джемы, выпечка и даже домашняя наливка из сезонной ягоды